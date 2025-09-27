Nigeria : au moins 18 mineurs tués dans l’effondrement d’une mine artisanale à Zamfara

Au moins 18 corps ont été retrouvés après l’effondrement d’une mine artisanale provoqué par de fortes pluies, ont indiqué samedi 27 septembre plusieurs sources locales à l’Agence France-Presse (AFP). Les recherches se poursuivent pour retrouver plusieurs dizaines de personnes toujours piégées sous terre.

L’accident s’est produit jeudi matin, lorsqu’un rocher s’est détaché et a enseveli une mine illégale située près du village de Kadauri, dans le district de Maru. « Nous avons réussi à extraire 18 corps et à secourir cinq personnes blessées », a déclaré Sani Lawwali, un mineur artisanal ayant participé aux opérations de sauvetage.

Les secours avancent lentement en raison du manque de matériel adapté. « Nous devons tailler la roche à mains nues pour accéder à la mine », a expliqué M. Lawwali. Les sauveteurs, pour la plupart des mineurs locaux, ont sollicité l’aide d’une entreprise de construction voisine afin d’obtenir un bulldozer, mais n’ont pas encore reçu de réponse.

« Des dizaines de mineurs travaillaient dans la fosse au moment de l’effondrement », a rapporté Zayyanu Ibrahim, un habitant de Kadauri, sans pouvoir préciser le nombre exact de victimes. Selon Abubakar Nabube, un responsable communautaire, 18 corps ont été retrouvés, dont 15 originaires des villages de Maikwanugga et Damaga. Il a également souligné la fatigue des sauveteurs, contraints d’utiliser des outils rudimentaires.