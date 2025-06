Niger: le palais présidentiel accueille la montée du drapeau de l’AES

- Publicité-

Le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) du Niger, a présidé ce lundi au palais présidentiel de Niamey la cérémonie de montée du drapeau de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

L’événement s’est déroulé en présence des membres du CNSP et du gouvernement. « C’est une journée marquante. Nous franchissons une nouvelle étape dans la concrétisation de notre confédération », a affirmé Soumana Boubacar, directrice de cabinet du président du CNSP.

Il a ajouté que d’autres actions suivront pour démontrer que « nous progressons chaque jour, rendant ainsi la confédération de plus en plus tangible. Nous poursuivrons nos efforts pour aller encore plus loin ».

Créée en juillet 2024 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger après leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’AES symbolise l’engagement des trois pays à renforcer leur coopération régionale.