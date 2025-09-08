PAR PAYS
Nicolas Jackson: «Aucun regret d’avoir quitté Chelsea»

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea
Au micro de Tuttosport, Nicolas Jackson est revenu sur son départ de Chelsea cet été. L’attaquant sénégalais a été prêté pour une saison au Bayern Munich.

Prêté cet été par Chelsea au Bayern Munich, Nicolas Jackson est revenu pour la première fois sur son départ des Blues. Relégué dans la hiérarchie des attaquants par Enzo Maresca, l’international sénégalais a choisi de rejoindre les champions de Bundesliga dans le cadre d’un prêt d’une saison.

L’opération a bien failli capoter le dernier jour du mercato, après la blessure de Liam Delap, mais un nouvel accord entre les deux clubs a finalement permis la signature de l’attaquant.

Dans un entretien accordé à TuttoSport, relayé par le Mirror, Jackson a confié ses sentiments contrastés: « C’était un moment très fort, mais pas pour les raisons que certains imaginent. J’étais surtout très heureux de signer dans l’un des plus grands clubs du monde, de découvrir un nouveau championnat et d’évoluer avec d’autres grands joueurs. En même temps, j’étais un peu triste de quitter Chelsea, mes coéquipiers et les supporters. »

Reconnaissant envers Enzo Maresca, le joueur de 23 ans a ajouté: « Je respecte énormément le coach. J’ai beaucoup appris de lui, il a ses propres idées et son style. Je n’ai aucun regret, seulement de la gratitude pour mon passage à Chelsea. »

