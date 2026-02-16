Nico Williams entame un traitement, Mikel Jauregizar bientôt de retour à l’Athletic Bilbao

L’Athletic Club a communiqué des nouvelles concernant l’état physique de Mikel Jauregizar et de Nico Williams après leurs récentes pépins. Le club basque se veut rassurant pour l’un, plus prudent pour l’autre, en expliquant les étapes médicales et sportives prévues.

Jauregizar, contraint de quitter la pelouse lors de la rencontre face au Real Oviedo, a passé des examens complémentaires qui se sont révélés encourageants : ni lésions ligamentaires ni atteinte méniscale n’ont été détectées. Sa convalescence progresse et les médecins estiment qu’il pourra réintégrer progressivement les séances collectives dans les jours à venir, tout en maintenant une surveillance stricte pour éviter tout recul.

Pour sa part, Nico Williams suit un protocole spécifique destiné à traiter une pubalgie. Le joueur a entamé un suivi ambulatoire avec un spécialiste, incluant un plan d’exercices ciblés et adaptés. Ce programme l’éloignera des terrains pendant plusieurs rencontres, le temps nécessaire pour réduire le risque de récidive et améliorer sa condition physique.

Suivi médical et retours envisagés

Le staff médical et l’encadrement technique observent de près la récupération des deux joueurs afin d’ajuster les charges de travail et les étapes de réintégration. Jauregizar pourrait rapidement redevenir disponible pour renforcer l’entrejeu si sa progression se confirme, tandis que Williams bénéficiera d’un accompagnement personnalisé pour retrouver son niveau sans précipitation.

Les décisions seront prises au rythme des bilans et des réponses aux traitements, l’objectif étant de concilier efficacité et prudence pour préserver la santé des joueurs et la compétitivité de l’équipe.