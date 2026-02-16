Nico González absent plusieurs semaines à l’Atlético de Madrid

L’Atlético de Madrid doit composer sans Nico González pour une période indéterminée après que le club a confirmé une blessure musculaire à la cuisse. L’ailier a été contraint de quitter les terrains pour plusieurs semaines, le temps que son état s’améliore.

La gêne est survenue lors du revers 3-0 concédé dimanche à l’Ontime Butarque face au Rayo Vallecano. Immédiatement après la rencontre, les soignants rojiblancos ont procédé à des examens afin d’évaluer la portée de l’atteinte. Le bilan a révélé une lésion musculaire qui nécessite un arrêt afin d’éviter toute aggravation.

Dans son communiqué, le club a précisé que le joueur suivra un protocole de rééducation combinant séances de kinésithérapie et travail encadré en salle. La durée exacte de son indisponibilité dépendra de la progression de la guérison au fil des prochaines semaines. Nico González comptabilise 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison pour un but inscrit.

Impacts sportifs et prise en charge

Cette absence prive Diego Simeone d’un élément régulier de son effectif et pousse l’état-major à revoir ses options offensives. L’entraîneur devra réorganiser son système ou donner plus de temps de jeu à d’autres profils pour compenser le manque de dynamisme apporté par l’Espagnol.

Sur le plan médical, la priorité sera une montée en charge progressive afin de réduire le risque de rechute. Le staff médical de l’Atlético restera attentif aux signes de douleur et ajustera le programme en fonction des résultats des contrôles. Une reprise trop rapide pourrait compromettre la fin de saison.

En coulisses, l’équipe de préparation physique travaillera en coordination avec le staff médical pour individualiser le plan de récupération, tandis que le club suit de près l’évolution du dossier avant de communiquer une estimation plus précise du retour à la compétition.