Neves se sent à 100% pour PSG–Monaco en Ligue des Champions

À la veille du match aller des barrages de la Ligue des Champions opposant le PSG à l’AS Monaco, João Neves s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le milieu portugais, attendu pour ce duel 100% Ligue 1, a donné des nouvelles rassurantes sur son état physique.

Sorti prématurément lors de la défaite à Roazhon Park contre le Stade Rennais (3-1), après un souci à l’épaule, Neves a été interrogé sur sa capacité à tenir sa place. Il a affirmé se sentir totalement apte et prêt à participer au rendez-vous européen, réfutant toute gêne persistante liée à l’incident qui l’a contraint à quitter la pelouse.

Interrogé une seconde fois sur une éventuelle blessure, le joueur a réitéré son aptitude et rassuré le staff et les supporters quant à sa disponibilité pour le premier acte de ces barrages.

Disponibilité confirmée avant un enjeu élevé

Cette déclaration intervient alors que l’équipe parisienne aborde un moment crucial de la saison, où chaque absence pourrait peser lourd. La certitude de pouvoir compter sur Neves permet au coach de préparer sereinement son dispositif pour ce duel décisif contre un rival national qui vise lui aussi la qualification.

Dans un contexte où la moindre contrariété physique est scrutée, la mise au point du milieu portugais devrait soulager l’encadrement médical et donner davantage d’options tactiques à l’entraîneur pour le déplacement et le match retour. Les supporters attendent désormais la feuille de match pour confirmer si Neves figurera bien dans le onze de départ.