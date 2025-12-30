N’Dali: un nouveau-né sauvé in extremis dans des toilettes à Mareborou

Un nouveau-né a été découvert vivant et en pleurs dans les toilettes d’une habitation à Mareborou, dans la commune de N’Dali, le lundi 29 décembre 2025.

Selon Deeman Radio, c’est le propriétaire des lieux, également chef coutumier de Mareborou, qui a été alerté par des cris inhabituels. Il a immédiatement informé le chef du village, déclenchant une mobilisation spontanée de la population.

Ensemble, ils ont réussi à récupérer l’enfant à temps, lui sauvant ainsi la vie.

Le nourrisson a été conduit en urgence à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Boko pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’abandon et d’identifier les responsables de cet acte.