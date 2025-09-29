Navire touché par un projectile au large du Yémen (agence maritime)

En Brève

Londres, 29 septembre 2025 — Un navire a été touché par un projectile au large du Yémen, où les rebelles houthis mènent depuis des mois des attaques contre la marine marchande, a indiqué lundi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO. « Les autorités militaires signalent qu’un navire a été touché par un projectile inconnu. Le navire serait en feu », précise l’agence, qui situe l’incident à 128 milles nautiques au sud-est d’Aden.