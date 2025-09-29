Namibie : le feu géant déclaré contenu par le gouvernement

En Brève

Le vaste incendie qui a ravagé un tiers du parc national d’Etosha, en Namibie, est «désormais contenu», a déclaré lundi 29 septembre 2025 la ministre de l’Environnement à la télévision publique NBC, après avoir survolé cette réserve naturelle de renommée mondiale. Les importants panaches de fumée observés et photographiés depuis le ciel durant le week-end, qui mettaient en péril 114 espèces de mammifères — dont le rhinocéros noir, classé en danger critique d’extinction — se sont dissipés.