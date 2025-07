Naissance de « La 3ᵉ Voix » au Bénin: une dynamique politique portée par la jeunesse et l’opposition plurielle

Un nouveau courant politique vient de faire irruption dans l’arène politique béninoise. Dénommée La 3ᵉ Voix, cette dynamique est portée par plusieurs partis et mouvements politiques d’opposition qui entendent offrir une véritable alternative aux deux blocs dominants sur l’échiquier national.

La déclaration officielle de cette coalition a été faite lors d’une conférence de presse tenue à Cotonou ce vendredi 25 juillet 2025. À la tribune, Jean-Baptiste Hounguè, président du Parti Populaire Panafricain (PPP), a porté la voix des initiateurs.

Aux côtés du PPP, on retrouve plusieurs formations politiques comme la Nouvelle Force Nationale (NFN), l’Union Nationale des Forces Progressistes (UNFP), l’Union Nationale Patriotique (UNP), ainsi que des mouvements émergents se réclamant de la société civile et de la jeunesse active.

« La 3ᵉ Voix n’est ni une opposition de circonstance, ni le prolongement caché d’un quelconque pouvoir en place. Elle est le cri de ralliement d’hommes et de femmes décidés à replacer l’intérêt général au centre de l’action politique », a martelé Jean-Baptiste Hounguè devant les médias.

Une réponse à un contexte jugé verrouillé

Pour les fondateurs de cette nouvelle plateforme, la scène politique actuelle souffre d’une polarisation excessive entre deux blocs qui, selon eux, peinent à incarner les aspirations profondes du peuple béninois. La 3ᵉ Voix se présente donc comme une « alternative crédible », portée par une vision sociale, panafricaniste et résolument tournée vers la souveraineté populaire.

Parmi les priorités affichées par cette dynamique : un engagement pour des réformes institutionnelles profondes, la mise en place de politiques publiques inclusives, et une volonté de restaurer la confiance entre les gouvernants et les citoyens. Les initiateurs dénoncent par ailleurs la cherté de la vie, la précarité des jeunes, les restrictions des libertés démocratiques et le manque de pluralisme réel dans les médias.

Un projet politique en cours de structuration

Si les contours programmatiques de La 3ᵉ Voix restent encore à affiner, ses promoteurs assurent que des travaux sont déjà engagés pour proposer au peuple béninois un véritable projet de société. Celui-ci, promettent-ils, tiendra compte des « douleurs collectives », des attentes sociales réelles, et surtout, de la nécessité de replacer l’homme au cœur de toutes les décisions politiques.

« Il ne s’agit pas seulement de conquérir le pouvoir, mais de reconstruire une relation saine entre les citoyens et l’État », a insisté un autre responsable présent à la conférence de presse.

Vers une recomposition de l’espace politique ?

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par une montée des voix dissonantes dans la jeunesse, la société civile et même au sein de certains cercles religieux et professionnels. Pour certains observateurs, l’émergence de La 3ᵉ Voix pourrait annoncer un mouvement plus large de recomposition politique, en vue des prochaines échéances électorales.

Reste à savoir si cette dynamique parviendra à fédérer suffisamment d’énergies pour se hisser en force politique structurée et audible, face à des blocs déjà bien ancrés dans les appareils d’État et les circuits de pouvoir.

Déclaration du bloc de la 3è voix

Mesdames et Messieurs les représentants des médias,

Chers concitoyens béninois, chers Panafricains et membres de la diaspora béninoise,

C’est avec un profond sentiment de responsabilité et une conviction inébranlable que nous nous adressons à vous aujourd’hui. En cette période charnière de notre histoire nationale, à l’aube du 65è anniversaire de notre souveraineté et à l’approche des échéances cruciales de 2026, le Bénin est appelé à un moment de vérité.

Depuis plusieurs années, notre pays est enfermé dans une polarisation politique croissante qui oppose principalement deux camps. Cette bipolarisation, loin de renforcer notre démocratie, l’appauvrit. Elle réduit notre débat public à des querelles de personnes, occulte les vrais enjeux de développement, fragilise notre cohésion sociale et empêche l’émergence d’idées nouvelles.

Nous avons été témoins, depuis 2012, d’une dynamique qui, au lieu de nous unir, a exacerbé les divisions, verrouillé nos libertés, muselé nos voix et piétiné nos espoirs. L’abstention massive de plus de 62 % des Béninois lors des élections de 2023 est un cri du peuple, un refus retentissant de cette mascarade démocratique et un rejet d’un système verrouillé.

Nous aurions raison de dénoncer cette situation. Mais se taire, c’est laisser faire. S’abstenir, c’est abandonner. Seule l’action organisée nous libérera.Face à cette impasse politique, sociale et morale, et conscients de l’urgence d’une alternative politique authentique pour le Bénin, nous, citoyens engagés, avons décidé de fonder une alternative claire, responsable et inclusive : un rassemblement panafricain « Le Bloc de la Troisième Voix ».

La Troisième Voix n’est ni une opposition de circonstance ni un prolongement caché de l’un des deux blocs dominants. Elle est un mouvement de renouveau, une voix différente, portée par des femmes et des hommes de divers horizons, unis par une même volonté : Replacer l’intérêt général au cœur de l’action politique, mettre l’homme au cœur de toutes nos actions.

Nous refusons la fausse dichotomie entre une mouvance et une opposition complices d’un statu quo inacceptable, où le développement demeure un discours creux face à l’injustice et à l’exclusion croissante. Nous reconnaissons que le peuple, par son silence et sa complaisance, a parfois involontairement contribué à l’émergence du désordre, de la corruption et de l’iniquité. Toutefois, nous croyons fermement en sa capacité de transformation et en son rôle central dans le renouveau que nous ambitionnons.

La Troisième Voix parce que :

– Nous croyons que le Bénin mérite mieux que des affrontements sans fin entre deux pôles qui se succèdent sans se renouveler.

– Nous voulons redonner la parole à une majorité silencieuse de Béninois qui ne se reconnaissent plus dans l’offre politique exclusive actuelle.

– Nous pensons que la politique ne doit pas être un champ de bataille d’ambitions personnelles, mais un levier de transformation pour un développement équitable, durable et harmonieux de notre pays.

– Nous aspirons à une démocratie populaire, humaniste et patriotique, plaçant le bien-être de chaque Béninois au cœur de toutes les décisions politiques, économiques et socioculturelles.

– Face aux défis complexes de notre nation, nous unissons nos forces pour offrir une alternative basée sur un changement de paradigme politique une véritable rupture systémique.

– Elle se veut un catalyseur de changement, propulsant un citoyen patriote et engagé vers un avenir véritablement inclusif et prospère pour tous.

– Nous sommes la seule alternative crédible, structurée et engagée pour restaurer la souveraineté des paisibles populations face à la loi du silence.

– Nous remplissons en notre sein, juridiquement et légalement, toutes les conditions qu’ils pensaient impossibles pour exister comme une organisation politique.

– Nous portons un projet concret : d’emploi, de justice, de transparence et de libertés fondamentales.

– Aujourd’hui, chaque candidat de la Troisième Voix est un rempart contre la confiscation du pouvoir.

– Nous portons la vision du Panafricanisme

La Troisième Voix, c’est donc un appel au rassemblement. Un rassemblement de celles et ceux qui veulent dépasser les logiques partisanes pour construire un projet commun, une gouvernance éthique, transparente, efficace, soucieuse de justice sociale et d’équité territoriale. C’est un rassemblement des intellectuels, des artisans et des paysans, tous porteurs d’un même rêve : un Bénin uni, apaisé et prospère.

Forts de nos valeurs communes, ancrées dans les principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit, de la justice sociale, de la bonne gouvernance et du développement durable, nous, partis politiques et organisations politiques réunis dans le Bloc de la Troisième Voix, nous nous engageons à œuvrer ensemble pour un Bénin dynamique et rayonnant.

Nos Objectifs sont clairs :

– Mettre en œuvre des politiques publiques audacieuses et concrètes, axées sur les défis réels de nos concitoyens, en proposant au peuple béninois un programme politique qui reflète nos valeurs, nos priorités partagées et les aspirations légitimes de ce peuple meurtri.

– Présenter une liste unique, consensuelle et compétitive de candidats aux élections générales (législatives et communales et municipales, le cas échéant les présidentielles) sous la bannière du parti politique en notre sein.

Béninoises et Béninois, le Temps de la Résignation est Terminé !

À vous, chères Béninoises et chers Béninois, à vous, Panafricains et membres de la diaspora béninoise dont le cœur bat pour la patrie, nous lançons aujourd’hui un appel solennel :

Rejoignez La Troisième Voix c’est :

– Restaurer le pardon et le vivre ensemble ;

– Restaurer le Patriotisme et l’Ethique ;

– Restaurer la souveraineté et la Fraternité ;

– Restaurer la justice sociale et le travail ;

– Construire un bénin pour des générations ;

– Refusez les injonctions du passé.

– Refusez la dépendance, la soumission à l’extérieur

L’heure n’est plus aux lamentations. L’heure est au combat.

Il faut opérer une rupture systémique qui diffère d’une simple opération de changement de dirigeant par le mécanisme de l’alternance.

Ensemble, construisons une alternative crédible, responsable et ambitieuse.

Ensemble, renouvelons la classe politique, et donnons une chance réelle aux générations futures, au développement harmonieux de notre cher pays.

Rejoignez la Troisième Voix et devenons acteurs d’un Bénin nouveau.

Le temps est venu. L’histoire ne retient que les peuples qui ont su, à un moment critique, se lever pour changer le cours des choses.

Les échéances de 2026 ne doivent pas être un simple renouvellement de figures, mais l’opportunité de refonder notre pacte social et politique. La Troisième Voix se positionne résolument comme l’alternative crédible, la solution d’unité et de progrès dont notre cher Bénin a tant besoin.

Vive La Troisième Voix,

Vive le Bénin uni et en marche vers un avenir meilleur,

Vive la République,

Je vous remercie.

Dynamique Troisième Voix