Mondial 2026 (Q): Victor Osimhen et les Super Eagles visent la phase finale

L’attaquant des Super Eagles du Nigeria, Victor Osimhen, a affirmé la détermination de l’équipe à décrocher une place précieuse à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Malgré un début de qualification difficile, marqué par trois matchs nuls et une défaite, l’équipe dirigée par Eric Chelle reste confiante dans ses capacités.

Actuellement cinquième du groupe C avec trois points, les Nigérians se préparent ardemment pour leurs prochains défis contre le Rwanda et le Zimbabwe. Victor Osimhen a souligné l’importance de remporter ces deux matchs pour redresser leur campagne de qualification.

« Pour tout footballeur, jouer à la Coupe du Monde est un rêve. Avec notre position actuelle dans le groupe, je suis désespéré, comme mes coéquipiers, de nous qualifier pour le tournoi de 2026 », a déclaré Osimhen à BBC Sport Africa. « Après la grande déception de 2022, nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. Ce serait une source de regret pour moi et pour notre génération », a-t-il ajouté.

La détermination affichée par Osimhen et ses coéquipiers illustre leur engagement à représenter le Nigeria au plus haut niveau du football mondial. Avec leur ambition clairement affichée, les Super Eagles visent à faire vibrer tout un pays et à réaliser le rêve partagé par des millions de fans à travers le Nigeria et au-delà.