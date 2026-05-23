Daniel Riolo : le compagnon de Géraldine Maillet définitivement condamné par la justice

Daniel Riolo, chroniqueur sportif bien connu de RMC, vient d’être définitivement condamné par la cour d’appel de Paris pour diffamation publique à l’encontre de la footballeuse Aminata Diallo. Cette décision judiciaire majeure intervient dans le cadre d’une affaire très médiatisée liée à l’agression de Kheira Hamraoui, ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, survenue en novembre 2021. La condamnation entérine le jugement initial rendu en première instance, suite à des propos accusateurs tenus par Riolo dans une émission radiophonique.

Le litige trouve son origine dans une émission diffusée en mars 2023, intitulée L’After Foot sur RMC. Lors de cette émission, Daniel Riolo avait émis des déclarations laissant entendre que Aminata Diallo serait directement responsable de l’attaque violente ayant visé Kheira Hamraoui. Ces propos ont été considérés comme diffamatoires par la joueuse, qui a rapidement saisi la justice pour diffamation publique. La première décision judiciaire avait condamné Riolo à une amende avec sursis de 500 euros, assortie de 4 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros de remboursement de frais d’avocat. Le jugement a été confirmé intégralement en appel le 21 mai 2026.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large et complexe, celui de l’agression de Kheira Hamraoui survenue après une soirée entre coéquipières du PSG, événement qui avait défrayé la chronique dans le monde du football féminin français. L’attaque, impliquant l’utilisation de barres de fer, a rapidement conduit les enquêteurs à s’interroger sur la possible implication d’Aminata Diallo, alors présentée comme une commanditaire potentielle de l’agression qui visait à éliminer une rivale sportive.

Le débat judiciaire autour de la liberté d’expression et des accusations prématurées

Dans cette procédure judiciaire, Aminata Diallo a été mise en examen pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs », des charges qui traduisent la gravité des soupçons sur sa possible implication. Le contexte de rivalité sportive pour une place de titulaire au sein du PSG et de l’équipe de France figurait parmi les principaux mobiles envisagés par les autorités judiciaires. Aminata Diallo a, pour sa part, toujours nié avec fermeté les faits portés à son encontre.

Face à la condamnation en première instance, Daniel Riolo avait décidé de faire appel, défendant ses propos au nom de la liberté d’opinion dans une affaire judiciaire à forte médiatisation. Il est ainsi apparu que le chroniqueur considérait ses déclarations comme un simple point de vue sur une affaire d’intérêt public. Cependant, la cour d’appel de Paris n’a pas retenu cet argumentaire, estimant que Riolo avait dépassé le cadre de l’opinion en présentant Aminata Diallo comme coupable avant toute décision judiciaire définitive. Cette position de la cour affirme que les propos tenus allaient au-delà d’une simple appréciation, constituant une diffamation publique.

Par ce jugement, la justice a clarifié la limite entre liberté d’expression et responsabilité dans la diffusion d’accusations graves sans preuve judiciaire formelle. Le dossier judiciaire concernant Daniel Riolo est à présent clos avec cette décision définitive, qui confirme les contours légaux de la diffamation publique en France, particulièrement dans des dossiers médiatisés impliquant des personnalités publiques.