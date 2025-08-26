PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): Victor Ikpeba croit au réveil des Super Eagles du Nigeria

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Mondial 2026 (Q): Victor Ikpeba croit au réveil des Super Eagles du Nigeria
Des joueurs du Nigeria et du Bénin
Des joueurs du Nigeria et du Bénin@megasports
-Publicité-

L’ancien international nigérian Victor Ikpeba s’est montré confiant quant aux chances des Super Eagles de relancer leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

En difficulté depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Nigeria doit absolument renverser la situation lors de la trêve internationale de septembre pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour la phase finale. Les Super Eagles vont affronter deux adversaires de taille : le Rwanda et l’Afrique du Sud.

Après six journées, les hommes d’Eric Chelle ne comptent qu’une seule victoire et occupent la quatrième place du groupe avec sept points. L’Afrique du Sud domine le classement avec 13 unités, suivie du Rwanda et du Bénin.

Le Nigeria accueillera les Amavubi du Rwanda le samedi 6 septembre au Godswill Akpabio International Stadium d’Uyo, avant de se déplacer à Bloemfontein, quatre jours plus tard, pour défier les Bafana Bafana.

« De la fierté et de la détermination »

Malgré la situation préoccupante, Victor Ikpeba croit à un sursaut: « C’est de la fierté, de la détermination et de l’honneur de jouer pour son pays. Je crois que les garçons sont désormais prêts et déterminés à faire le travail contre le Rwanda et l’Afrique du Sud », a déclaré l’ancien attaquant de Monaco à SuperSport.

- Publicité-

Le rassemblement des Super Eagles est prévu lundi prochain, à une semaine d’un tournant crucial pour leurs ambitions mondiales.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Afrique du Sud

Coupe du monde 2026 (Q): la liste provisoire de l’Afrique du Sud

Monde

Mondial 2026 (Q) – Brésil: la liste de Carlo Ancelotti sans Neymar, Rodrygo et Vinicius Jr

Rwanda

Mondial 2026 (Q): la pré-liste du Rwanda

Maroc

CHAN 2025 – Demi-finales: le programme de ce mardi

Nigeria

Mercato: « des clowns », recalé, Victor Boniface attaque l’AC Milan

Bénin

Championnat national de tennis 2025: le tournoi s’ouvre ce lundi à Porto-Novo et Cotonou

Bénin

Assemblées générales de la FBF: adoption unanime des rapports et hommage à Razack Omotoyossi

Bénin

Bénin: le président de la FBF, Mathurin de Chacus annonce son départ

Europe

PSG – Tottenham: que disent les bookmakers?

Bénin

Bénin – Tennis: coup d’envoi des championnats départementaux ce mardi

VOIR TOUS LES FLASHS