Mondial 2026 (Q): Victor Ikpeba croit au réveil des Super Eagles du Nigeria

L’ancien international nigérian Victor Ikpeba s’est montré confiant quant aux chances des Super Eagles de relancer leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

En difficulté depuis le début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Nigeria doit absolument renverser la situation lors de la trêve internationale de septembre pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour la phase finale. Les Super Eagles vont affronter deux adversaires de taille : le Rwanda et l’Afrique du Sud.

Après six journées, les hommes d’Eric Chelle ne comptent qu’une seule victoire et occupent la quatrième place du groupe avec sept points. L’Afrique du Sud domine le classement avec 13 unités, suivie du Rwanda et du Bénin.

Le Nigeria accueillera les Amavubi du Rwanda le samedi 6 septembre au Godswill Akpabio International Stadium d’Uyo, avant de se déplacer à Bloemfontein, quatre jours plus tard, pour défier les Bafana Bafana.

« De la fierté et de la détermination »

Malgré la situation préoccupante, Victor Ikpeba croit à un sursaut: « C’est de la fierté, de la détermination et de l’honneur de jouer pour son pays. Je crois que les garçons sont désormais prêts et déterminés à faire le travail contre le Rwanda et l’Afrique du Sud », a déclaré l’ancien attaquant de Monaco à SuperSport.

Le rassemblement des Super Eagles est prévu lundi prochain, à une semaine d’un tournant crucial pour leurs ambitions mondiales.