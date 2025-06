Mondial 2026 (Q): la pré-liste du Nigeria face au Rwanda et le Zimbabwe

-Publicité-

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a dévoilé sa première liste pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un groupe avec Eric Chelle, qui fait son retour dans le groupe.

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique reprennent dans quelques semaines. Egalement en lice pour la phase finale, le Nigeria affrontera le Rwanda et le Zimbabwe. Deux rencontres comptant pour les cinquième et sixième journées des phases qualificatives. En difficulté dans le groupe C, les Super Eagles doivent prendre les six points de la partie pour se relancer.

Et pour atteindre cet objectif, le sélectionneur Eric Chelle a dévoilé une liste élargie à 35 joueurs. On y retrouve le capitaine Ahmed Musa, qui fait son retour dans l’effectif après plusieurs mois d’absence. Le défenseur William Troost-Ekong, le milieu de terrain Joe Aribo ou encore Ademola Lookman et Victor Osimhen sont aussi convoqués.

La pré-liste du Nigeria: