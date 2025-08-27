PAR PAYS
CHAN 2025: Madagascar affrontera le Maroc en finale

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le nouveau logo du CHAN
Le nouveau logo du CHAN@CAFonline
Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) connaît désormais l’affiche de sa finale. Mardi, Madagascar et le Maroc ont validé leur billet pour le dernier acte de la compétition.

À Dar es-Salaam, les Malgaches ont pris le meilleur sur le Soudan (1-0 a.p.) grâce à une réalisation décisive de TN Rakotondraibe durant la prolongation, au stade Benjamin Mkapa.

Dans l’autre demi-finale, le Maroc a eu recours à la séance de tirs au but pour venir à bout du Sénégal, au terme d’un duel âpre et indécis.

La finale opposera donc Madagascar aux Lions de l’Atlas, samedi 31 août. La veille, le Soudan et le Sénégal s’affronteront pour la troisième place.

