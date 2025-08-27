PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): la liste de la Côte d’Ivoire avec Simon Adingra

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Emerse Fae, a communiqué ce mercredi sa liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre. Simon Adingra et Nicolas Pépé font partie du groupe.

La liste de la Côte d’Ivoire pour la trêve internationale de septembre est tombée. Les Eléphants affrontent le Burundi et le Gabon, les 5 et 9 septembre prochain. Deux rencontres comptant pour les septième et huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur Emerse Fae a fait appel à 23 joueurs. On y retrouve les cadres Nicolas Pépé, Simon Adingra, Ibrahim Sangare ou encore Sebastien Haller. En bonne forme physique en ce début de saison avec Rennes en France, le milieu de terrain Seko Fofana fait également partie du groupe.

La liste de la Côte d’Ivoire:

