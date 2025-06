Mondial 2026 (Q): la liste de Gernot Rohr pour affronter le Zimbabwe et l’Afrique du Sud

-Publicité-

Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs retenus pour les rencontres face au Zimbabwe et l’Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La liste de Gernot Rohr pour le rassemblement de mars est tombée. Le sélectionneur national du Bénin a convoqué un groupe de 25 joueurs pour les rencontres face au Zimbabwe et l’Afrique du Sud, comptant pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une liste composée des cadres habituels et quelques nouvelles têtes.

La liste des Guépards:

Gardiens de but : Marcel Dandjinou ( JDR Stars FC/Afrique du Sud), Saturnin Allagbé ( Botev Vratsa/ Bulgarie), Serge Obassa (Remo Stars/Nigeria)

Défenseurs : Yohan Roche(Petrolul/ Roumanie), David Kiki (Steaua Bucarest/Roumanie), Rachid Moumini( Ayema/Bénin), Mohamed Tijani ( Yverdon Sport/ Suisse), Moïse Adilehou( Laval/France), Rabiou Sankamao( Wydad de Fès/Maroc), Rodrigue Fassinou(Coton/Bénin), Ouorou Tamimou(Hatta/Eau), Brandon Agounon

Milieux de terrain : Mariano Ahouangbo (As Soliman/Tunisie) Ghislain Ahoudo( AS Gabès/Tunisie), Samadou Attidjikou( Al Masry/ Egypte), Dodo Dokou( SC Smouha/Egypte), Sessi d’Almeida ( Apollon Limassol/Chypre), Imourane Hassane (Grasshoper Zurich/Suisse), Matteo Ahlinvi( Arsenal Tula/Russie),

- Publicité-

Attaquants : Steve Mounié (Augsbourg/ Allemagne), Andréas Hountondji (Standard de Liège/Belgique), Junior Olaitan (Grenoble FC/France), Jodel Dossou (Victoria Rosport/Luxembourg), Steve Warren Traoré (Haka/Finlande), Candas Fiogbé( Atalanta/ Italie)