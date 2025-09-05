PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): Bénin – Zimbabwe, Lesotho – Afrique du Sud, le programme de ce vendredi

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Les Guépards du Bénin posent pour une rencontre officielle
. .

Découvrez les rencontres au programme ce vendredi, comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, dans la zone Afrique.

Les qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 battent leur plein. Après les rencontres de jeudi, la 7e journée se poursuit ce vendredi avec un programme dense : pas moins de 14 matchs sont au menu à travers le continent.

La journée débutera dès 12h TU avec deux affiches : la Somalie défiera la Guinée, tandis que le Soudan du Sud accueillera la RD Congo, prétendante sérieuse à la qualification. À 13h TU, le Kenya affrontera la Gambie et la Namibie croisera le Malawi.

Le gros du programme aura lieu en milieu d’après-midi, à 16h TU, avec cinq rencontres : Ouganda – Mozambique, Bénin – Zimbabwe, Congo – Tanzanie, Djibouti – Burkina Faso, Lesotho – Afrique du Sud.

Enfin, la soirée s’annonce électrique avec six chocs programmés à 19h TU. Le Sénégal accueillera le Soudan, la Côte d’Ivoire sera opposée au Burundi, tandis que le Maroc recevra le Niger. L’Égypte tentera de confirmer sa bonne dynamique face à l’Éthiopie, alors que la Mauritanie affrontera le Togo. La Guinée-Bissau, elle, sera observatrice en cette journée chargée.

Le programme de ce vendredi (heure en GMT)

12h : Somalie – Guinée
12h : Soudan du Sud – RD Congo

13h : Kenya – Gambie
13h : Namibie – Malawi

16h : Ouganda – Mozambique
16h : Bénin – Zimbabwe
16h : Congo – Tanzanie
16h : Djibouti – Burkina Faso
16h : Lesotho – Afrique du Sud

19h : Mauritanie – Togo
19h : Sénégal – Soudan
19h : Maroc – Niger
19h : Côte d’Ivoire – Burundi
19h : Egypte – Ethiopie

