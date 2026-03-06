Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire inspecte son futur camp de base

La Fédération Ivoirienne de Football a dépêché une mission d’inspection aux États-Unis depuis jeudi, dans le but d’optimiser la préparation des Éléphants pour la Coupe du monde 2026.

À la tête de cette délégation se trouve le président de la FIF, Idriss Diallo, qui conduit une équipe chargée d’identifier des sites pouvant servir de camp de base durant la compétition.

Les membres de la mission vont passer au crible les infrastructures sportives, les terrains d’entraînement ainsi que les hébergements, en évaluant l’ensemble des conditions nécessaires à l’accueil et à la préparation de la sélection nationale.

Déroulement et points d’attention de la visite

Sur place, les représentants rencontreront les responsables locaux des structures sélectionnées, examineront les aspects médicaux, logistiques et sécuritaires, et apprécieront l’accessibilité des installations pour établir un cahier des charges précis.

La FIF tient à informer le public de l’avancée de cette tournée via ses plateformes officielles, publiant régulièrement des comptes rendus et des images des étapes de l’inspection.

Pour mémoire, sous la direction d’Emerse Fae, la sélection ivoirienne a été versée dans un groupe corsé où elle croisera la route de l’Allemagne, de l’Équateur et de Curaçao.