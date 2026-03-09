Mohamed Salah vise deux records absolus avec Liverpool en Ligue des champions

Mohamed Salah se retrouve au centre d’attentes particulières avant le déplacement de Liverpool à Galatasaray, prévu ce mardi en Turquie. L’attaquant égyptien se présente avec deux opportunités inédites à saisir dans la compétition européenne.

Si Jürgen Klopp décide de l’aligner, Salah franchira un palier symbolique en nombre de rencontres disputées en Ligue des champions sous les couleurs des Reds : il dépassera ainsi le total de 80 matches détenu jusqu’ici par l’ancien défenseur Jamie Carragher.

Au-delà de cet exploit de longévité, l’international égyptien peut également inscrire son nom un peu plus profondément dans l’histoire du continent africain en cas de réalisation contre les Turcs.

Un doublé d’objectifs chargé de signification

Sur le plan collectif, cette rencontre revêt une importance sportive évidente pour Liverpool, qui cherchera des points précieux en phase de poules. Pour Salah, c’est l’occasion d’ajouter deux lignes supplémentaires à une carrière déjà riche en performances européennes : l’une liée à la fidélité et à la régularité, l’autre à l’efficacité devant le but.

Jamie Carragher reste une référence des années passées au club, et voir son record de participations en C1 sous le maillot de Liverpool être battu souligne l’empreinte laissée par Salah au fil des saisons. De son côté, franchir la barre des cinquante buts en C1 ferait de lui un repère pour les footballeurs africains dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.