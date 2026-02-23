Mohamed Salah enchaîne 9 matches sans marquer

L’attaquant égyptien Mohamed Salah traverse une période délicate à Liverpool : il en est à sa pire série sans marquer en Premier League depuis qu’il évolue sous les couleurs des Reds.

Dimanche, malgré la victoire obtenue par son équipe, Salah n’a pas réussi à inscrire son nom au tableau des buteurs et a été remplacé à la 77e minute par Rio Ngumoah.

Cette série négative s’étend désormais sur neuf rencontres consécutives en championnat, la dernière réalisation ayant été enregistrée le 1er novembre 2025.

Enjeux et pistes d’explication

Habitué à une production offensive régulière, l’international égyptien voit son rendement inhabituellement baisser, ce qui suscite des interrogations autour de son rôle dans le dispositif liverpoolien. Entre la densité du calendrier, les choix tactiques de l’entraîneur et la concurrence interne, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette période sans but.

Pour l’encadrement technique, la priorité reste le collectif et l’efficacité de l’équipe ; le fait de sortir Salah et de faire entrer un élément comme Ngumoah illustre la volonté d’apporter du sang neuf et des solutions différentes en cours de match. Les entraîneurs devront peser l’équilibre entre protéger un joueur clé et le remettre dans les meilleures conditions pour retrouver son efficacité.

Du côté des supporters et des observateurs, la frustration se mêle à l’attente : nombreux sont ceux qui espèrent voir l’attaquant reprendre rapidement ses automatismes et contribuer de nouveau de manière décisive. Les prochains rendez‑vous en championnat offriront des occasions concrètes pour évaluer si cette disette est temporaire ou le signe d’un ajustement plus profond à opérer dans l’animation offensive