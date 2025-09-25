Microcrédit Alafia: le montant des prêts porté à 200.000fcfa

Les populations souhaitant bénéficier du microcrédit Alafia peuvent désormais accéder à des prêts allant jusqu’à 200 000 FCFA. Cette augmentation a été décidée par le gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 24 septembre 2025, dans le cadre du lancement imminent de la troisième phase du programme.

Selon le compte rendu officiel, « le gouvernement a marqué son accord pour le déploiement de la troisième phase et a décidé d’autoriser le Fonds national de microfinance à octroyer des prêts de 200 000 FCFA remboursables sur 12 mois, avec un taux d’intérêt plafonné à 8 % par an, soit 4 % pour 6 mois ».

Cette nouvelle tranche de financement intervient en réponse aux réalités du marché et aux doléances des bénéficiaires. Le gouvernement souligne également que les opérations de crédit des deux premières phases ont rencontré un fort engouement auprès des populations.

Pour améliorer la couverture et permettre à un plus grand nombre de demandeurs d’accéder au dispositif, le nombre de Systèmes financiers décentralisés (SFD) a été porté à 20, avec l’intégration de six nouveaux partenaires.

Par ailleurs, le taux de la prime d’assurance a été revu à la baisse, passant de 1,2 % à 0,35 % du montant du crédit pour toutes les phases. Le rapport d’exécution des deux premières phases révèle qu’au 31 août 2025, un montant total de 47,4 milliards FCFA avait été décaissé, pour des crédits compris entre 30 000 FCFA et 100 000 FCFA.

Cette décision gouvernementale marque une étape importante pour le renforcement de l’inclusion financière et le soutien aux micro-entrepreneurs dans le pays.