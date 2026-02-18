Mercato: Tamimou Ouorou pose ses valises en Bulgarie

Le défenseur béninois Tamimou Ouorou franchit un cap dans sa jeune carrière en rejoignant le Botev Vratsa, pensionnaire de l’élite bulgare.

Tamimou Ouorou poursuit son ascension. Après des passages remarqués en Géorgie, sous les couleurs du FC Gagra, puis aux Émirats arabes unis avec Hatta Club, l’international béninois pose désormais ses valises en Bulgarie. Le Botev Vratsa, actuel 10e de Parva Liga, a officialisé ce mardi 17 février 2026 la signature du polyvalent défenseur de 22 ans.

Pour le Guépard, il s’agit d’une première expérience sur le continent européen, un tournant majeur dans une trajectoire déjà marquée par une belle mobilité. Ce nouveau défi dans un championnat réputé exigeant doit lui permettre de franchir un palier supplémentaire.

Ouorou retrouvera d’ailleurs un visage familier dans l’élite bulgare : son compatriote Olivier Verdon, autre cadre de la sélection béninoise. Une étape stratégique pour s’affirmer davantage et renforcer son statut sur la scène internationale.