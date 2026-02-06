MC Alger 2-0 Al Hilal à la pause en LDC CAF (J5)

La pause intervenait sur un avantage de deux buts en faveur du MC Alger, qui a pris l’ascendant dès l’entame de la rencontre. Les Algérois ont imposé un tempo élevé et une organisation collective efficace, neutralisant les tentatives d’Al Hilal et limitant les occasions adverses.

Les réalisations sont survenues avant la mi-temps. À la 16e minute, Anatouf a trouvé le chemin des filets suite à une passe décisive de Ferhat. Plus tard, à la 43e minute, Ferhat a lui-même doublé la mise avec une frappe appuyée à l’entrée de la surface qui a surpris le gardien Farid Ouedraogo.

Au repos, le MC Alger mène donc logiquement 2-0 sur sa pelouse, après une période marquée par une maîtrise collective et une efficacité offensive opportuniste.

Temps forts et enseignements de la première période

La contribution de Ferhat a été déterminante : d’abord passeur, puis buteur, il a pesé sur la défense adverse et orchestré plusieurs phases dangereuses. Anatouf, bien servi, a su convertir l’occasion qui ouvrait la marque, donnant ainsi confiance à son équipe.

Al Hilal, pour sa part, a eu du mal à installer son jeu et à se montrer menaçant. Les Soudanais ont subi la domination au milieu et n’ont pas réussi à créer de situations franches, ce qui a facilité la tâche des locaux pour contrôler le rythme et protéger leur avance.

Sur le plan défensif, le MC Alger a paru solide, coupant les passes entre les lignes et repoussant les rares velléités adverses. La fin de la première mi-temps a confirmé la supériorité des hôtes, qui ont su concrétiser leurs temps forts par des actions décisives.