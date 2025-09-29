Maxime Boutkevitch reçoit le Prix Havel des droits de l’homme

En Brève

Le Conseil de l’Europe a décerné lundi son Prix des droits de l’homme Vaclav Havel au journaliste ukrainien Maxime Boutkevitch, libéré l’an dernier après avoir été capturé par les forces russes. Institué en 2013 et nommé en hommage à l’ancien dissident puis président tchèque, ce prix est remis par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, qui regroupe 46 États et assure la surveillance de la démocratie et des droits de l’homme sur le continent. La Russie en a été exclue à la suite de son invasion de l’Ukraine en 2022.