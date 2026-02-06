Match nul entre Reims et Bastia en Ligue 2 (J22)

Le Stade de Reims, installé à la deuxième place du classement, a dû se contenter d’un nul vierge contre le dernier du Championnat, le SC Bastia, au Stade de l’Aube. Maîtres du ballon une large partie du temps, les Rémois n’ont jamais réussi à traduire leur supériorité territoriale en but, laissant filer une opportunité de conforter leur position.

Les Corses ne sont pas restés inactifs : Vincent a tenté sa chance dès la 13e minute sans cadrer, alors que Reims a répondu plus tard par Zabi qui, lui aussi, a vu sa tentative passer à côté peu avant la pause (30e).

Après le retour des vestiaires, les locaux ont accéléré et accumulé les situations chaudes. Benhattab a trouvé le montant sur une frappe à la 51e minute, puis Nakamura a multiplié les tentatives (66e et 70e) sans réussir à tromper Placide. Ibrahim a également manqué de précision à la 69e, privant son équipe d’un but qui semblait mérité.

Bastia s’est rebiffé en fin de match par l’intermédiaire de Sebas, qui a inquiété la défense rémoise à plusieurs reprises (74e, 78e) et a failli conclure un contre décisif dans le temps additionnel (90+3), sans succès. Reims quitte donc la Champagne sans but au compteur mais conserve sa deuxième place, tandis que Bastia repart avec un point précieux. Si Le Mans bat Laval demain et que le Red Star s’incline face à Pau, Le Mans pourrait grimper jusqu’à la deuxième place.