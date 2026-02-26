Maroc : Mohamed Ouahbi succède à Regragui au poste de sélectionneur

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) aurait donné suite à la démission de Walid Regragui, le sélectionneur qui a marqué durablement l’histoire récente des Lions de l’Atlas. Après des années émaillées de moments forts et une transformation notable de l’équipe nationale sur la scène internationale, Regragui quitte son poste en laissant derrière lui un bilan et une empreinte considérables.

D’après les informations relayées par Footmercato, la fédération a opté pour une solution interne en promouvant Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur. Ce choix s’appuie notamment sur le succès récent d’Ouahbi, qui a conduit l’équipe marocaine des moins de 20 ans jusqu’au titre mondial en octobre dernier.

Sa connaissance fine des jeunes pousses nationales et sa vision de jeu contemporaine sont présentées comme des atouts majeurs pour initier la prochaine phase du projet footballistique marocain. La nomination d’Ouahbi traduit la volonté de capitaliser sur un travail de formation déjà récompensé.

Un passage délicat du benjamin à l’équipe A

Elevé au rang de favori pour prendre les rênes de l’équipe première, Ouahbi retrouve désormais un registre où les exigences et la pression sont d’un autre niveau. S’il est confirmé officiellement, il devra à la fois maintenir le niveau de performance du Maroc sur la scène internationale et réussir l’intégration d’une génération dorée qu’il a largement contribué à révéler.

La mission qui s’ouvre à lui mêle continuité et renouvellement : préserver la compétitivité de la sélection A tout en faisant monter progressivement des éléments formés sous sa direction. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l’impact de cette promotion interne sur l’avenir des Lions de l’Atlas.