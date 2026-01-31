Marine (Star Academy) témoin d’une demande en mariage à l’Olympia

Star Academy entre dans sa phase décisive : il ne reste plus que quatre élèves en lice et les demi-finales se tiendront dans les jours à venir, tandis que l’ancienne lauréate Marine a animé une soirée marquante à l’Olympia où un spectateur a été autorisé à monter sur scène pour faire sa demande en mariage, acceptée.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le 24 janvier, le plateau du studio 2017 accueillera l’affrontement entre Léa et Sarah. Une semaine plus tard, Ambre et Victor se retrouveront à leur tour en duel. Tous les quatre sont déjà assurés de participer à la tournée issue de l’émission et visent désormais le trophée final pour succéder à Pierre Garnier et à Marine, sacrée le 25 janvier 2025 avec 65 % des voix face à sa camarade Ebony.

Depuis sa victoire, la Nordiste de 25 ans a vu sa trajectoire se transformer. Elle a perçu un chèque de 100 000 euros, signé avec le label Sony et rencontré un succès notable avec le titre Ma Faute, avant la sortie de l’album éponyme contenant le titre Cœur Maladroit. En 2025, Marine a également été distinguée aux NRJ Music Awards dans la catégorie « Révélation féminine de l’année ».

Marine (Star Academy) à l’Olympia : elle a dit « oui » !

La tournée solo de Marine, engagée depuis la fin de l’émission, a franchi une nouvelle étape le 19 janvier à l’Olympia à Paris. Après des dates à Lille, Bruxelles et Charleroi, la chanteuse a proposé une soirée ponctuée de moments forts, en présence de plusieurs anciens camarades de promotion.

Parmi les personnes vues dans la salle figuraient Ebony, Franck, Masséo, Maïa et Julie, ainsi que son ancienne professeure de chant, Sofia Morgavi. Ces présences ont nourri une ambiance de retrouvailles autour du répertoire de la lauréate.

La soirée a donné lieu à des séquences très émouvantes, notamment lorsque le père de Marine est monté sur scène pour lui remettre un disque de platine. Le lien familial est décrit comme très fusionnel : avant son entrée au château de Dammarie-les-Lys, c’est notamment lui qui avait aidé sa fille à aménager une partie de sa chambre en mini-studio d’enregistrement, où le titre Ma Faute a vu le jour.

Sur scène, Marine a partagé un duo avec son amie Marguerite autour de la reprise de Can’t Help Falling in Love d’Elvis Presley, interprétation saluée pour la complémentarité de leurs timbres.

Autre moment relayé lors de la représentation : un spectateur est monté sur scène pour faire sa demande en mariage à sa compagne, demande à laquelle celle-ci a répondu positivement. Marine, présente aux premières loges, a réagi en lançant : « Et voilà, une demande en mariage sur la scène de l’Olympia, c’est énorme. Je suis trop contente d’avoir assisté à ça, j’espère être invitée »