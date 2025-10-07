Mara’CAN 2025: la Côte d’Ivoire championne pour la 10è fois, le Bénin s’incline en finale chez les dames

La Côte d’Ivoire a remporté le Mara’CAN pour la dixième fois de son histoire après sa victoire 4-3 face au Mali après prolongation, au terme d’une finale très disputée à Bissau. Chez les dames, le Bénin s’est incliné en finale contre le Cameroun (3-1).

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Rien ne semble pouvoir arrêter les Éléphants dans leur domination du maracana africain. En finale de la Mara’CAN 2025, disputée en Guinée-Bissau, les Ivoiriens ont disposé de la sélection malienne au terme d’une rencontre folle. Menés 2-0 en première période, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur grâce à leur expérience et à un mental de fer, pour finalement s’imposer 4-3 après prolongation.

Avec cette victoire, la Côte d’Ivoire décroche son dixième sacre continental en onze éditions, confirmant sa suprématie sur la discipline. Chez les dames, le Cameroun a remporté la première édition féminine en battant le Bénin (3-1), devenant ainsi la première nation championne d’Afrique de maracana.

À lire aussi : CDM 2026 (Q): coup dur pour les Bafana Bafana avant Afrique du Sud vs Zimbabwe



