Manifestations à Madagascar : l’ONU signale au moins 22 morts

En Brève

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré lundi 29 septembre 2025 être «choqué par la réponse violente» aux manifestations à Madagascar, où «au moins 22 personnes ont été tuées et plus d’une centaine d’autres blessées», selon un communiqué du Haut-Commissariat. L’organisation onusienne précise que parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, ainsi que des personnes mortes lors des violences et des pillages généralisés perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestations.