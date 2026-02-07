Manchester United : Bruno Fernandes vise le record d’Antonio Valencia en Premier League

Manchester United accueille Tottenham ce samedi à 12h30 GMT, pour la 25e journée de Premier League. À Old Trafford, l’attention sera tournée vers Bruno Fernandes, qui pourrait inscrire une nouvelle ligne marquante à son palmarès personnel.

Le milieu portugais a déjà livré douze passes décisives en championnat cette saison, signant ainsi l’un des meilleurs départs offensifs de sa carrière en Premier League. Sa capacité à déstabiliser les défenses adverses et à trouver ses coéquipiers dans les zones dangereuses n’a cessé d’être déterminante pour les Mancuniens.

Le record à portée de main appartient à Antonio Valencia, auteur de treize assistances lors de la saison 2011-2012. Un seul caviar supplémentaire permettrait à Fernandes d’égaler cette marque et de se rapprocher d’un jalon historique pour le club.

Une passe décisive qui compterait

Si Bruno parvient à délivrer une passe décisive face à Tottenham, ce ne serait pas seulement un chiffre de plus dans les statistiques : ce serait aussi une confirmation de son impact constant sur le jeu de United. Ses transmissions peuvent venir d’un coup franc parfaitement exécuté, d’un corner bien placé ou d’une passe incisive dans le dernier tiers, autant d’armes qui font sa force.

Au-delà de l’individu, cet objectif individuel se conjugue avec les ambitions collectives de Manchester United dans la course aux places européennes. Pour les supporters, voir leur meneur de jeu approcher un record historique ajoute une saveur particulière à cette confrontation contre les Spurs.

La rencontre offrira donc une occasion double : des points précieux pour la lutte au classement et, pour Fernandes, la possibilité d’entrer un peu plus dans l’histoire du club en égalant la performance d’Antonio Valencia.