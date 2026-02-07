Manchester United bat Tottenham en Premier League et conforte sa place dans le Top 4

Manchester United a signé un succès 2-0 contre Tottenham samedi, à Old Trafford, lors de la 25e journée de Premier League. Les Mancuniens, organisés et efficaces, ont profité d’un coup de pouce numérique pour prendre le contrôle du match et asseoir leur place dans le peloton européen.

Le jeu s’anime dès les premières minutes : à la 2e, Bryan Mbeumo se procure une belle opportunité et voit sa frappe frôler le poteau gauche de Guglielmo Vicario. La rencontre prend un tournant défavorable pour les visiteurs à la 29e lorsque Cristian Romero écope d’un carton rouge après un tacle dangereux sur Casemiro, obligeant Tottenham à terminer la partie à dix.

Privés d’un joueur, les Spurs voient leurs lignes progressivement cédées. Manchester United accentue la pression et trouve l’ouverture à la 38e minute, grâce à une finition soignée dans la surface qui permet aux locaux de mener au score avant la pause.

Déroulé et enseignements

Avant la mi-temps, Casemiro manque de doubler la mise mais Vicario réalise une parade spectaculaire pour maintenir Tottenham dans le coup. Après le retour des vestiaires, United gère son avantage tout en continuant d’être dangereux ; Diogo Dalot teste lui aussi le gardien italien à la 61e, sans succès.

Tottenham, malgré de l’engagement, peine à se montrer tranchant offensivement. À la 81e minute, Bruno Fernandes vient sceller le résultat en reprenant un centre dans la surface pour inscrire le deuxième but. En fin de rencontre, Mbeumo et Sesko auraient pu alourdir la marque, mais Vicario empêche un score plus lourd. Cette victoire confirme les ambitions européennes de Manchester United, alors que Tottenham demeure 14e au classement.