Manchester City : le joueur ghanéen Antoine Semenyo rejoint les meilleurs buteurs de la Premier League 2026

Antoine Semenyo, l’ailier international ghanéen, s’est rapidement imposé comme une des révélations offensives de la saison en Angleterre. Arrivé en janvier 2026 en provenance de l’AFC Bournemouth, il a su se rendre utile dès ses premières apparitions sous les couleurs de Manchester City.

Depuis son transfert, Semenyo a inscrit six buts toutes compétitions confondues, dont la moitié en championnat. Sa capacité à trouver le chemin des filets et son intégration dans l’effectif citizen lui ont valu une place parmi les meilleurs buteurs du moment.

Cette production offensive le place au sein du top 6 des buteurs de la Premier League toutes compétitions confondues pour l’année en cours, aux côtés de plusieurs attaquants en forme dans le championnat.

Meilleurs buteurs (Toutes compétitions confondues)

1. Viktor Gyökeres — Arsenal : 8 buts.

2. João Pedro — Chelsea : 7 buts.

3. Anthony Gordon — Newcastle United : 7 buts.

4. Igor Thiago — Brentford : 6 buts.

5. Crysencio Summerville — West Ham United : 6 buts.

6. Antoine Semenyo — Manchester City : 6 buts.