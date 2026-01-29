Mamadou Mbacke Fall signe avec St. Louis City SC

St. Louis City SC a annoncé l’arrivée définitive du défenseur central sénégalais Mamadou Mbacke Fall, 23 ans, en provenance du FC Barcelone ; le joueur s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028, avec des options pour les saisons 2028-2029 et 2029-2030. Fort de plus de 130 apparitions professionnelles, dont 35 en Major League Soccer avec le Los Angeles FC, Fall doit encore finaliser sa venue par la réussite d’une visite médicale, l’obtention d’un visa P-1 et la délivrance de son certificat de transfert international (CTI).

Le club précise que le défenseur occupera une place de joueur étranger au sein de l’effectif, sous réserve des conditions administratives et médicales requises. Le contrat signé engage le joueur pour la saison 2027-2028 et intègre deux années optionnelles, laissant au club la possibilité d’exercer ces options à l’issue de la période initiale.

Corey Wray, directeur sportif de St. Louis City SC, a commenté le recrutement en mettant en avant les qualités techniques et l’expérience de Fall : « Lorsque nous avons commencé à chercher des solutions pour renforcer notre défense, le profil de Mamadou s’est imposé et nous pensons qu’il répond à certains de nos besoins immédiats. Il est à l’aise avec le ballon, possède une excellente lecture du jeu et allie mobilité et solidité défensive. Son expérience au sein d’équipes de haut niveau, tant en MLS qu’en Europe, apportera de la stabilité à notre défense. »

Parcours professionnel et étapes clés

Mamadou Mbacke Fall a été formé aux États-Unis, à la Montverde Academy en Floride, avant de signer son premier contrat professionnel avec le Los Angeles FC en 2021. Il a fait ses débuts en MLS à l’âge de 18 ans sous la direction de l’entraîneur Bob Bradley et a inscrit six buts lors de ses 41 apparitions toutes compétitions confondues avec le club californien.

En 2022, Fall a rejoint l’Europe sous la forme d’un prêt au Villarreal CF, évoluant à la fois avec l’équipe première et avec la réserve du club espagnol. Il y dispute son premier match en Liga en janvier 2023, lors d’une victoire 1-0 contre le Girona FC.

Par la suite, le défenseur a été prêté au FC Barcelona Atlètic avant d’être transféré définitivement au FC Barcelone en 2024. Son passage en Catalogne a précédé son engagement avec St. Louis City SC, club qui l’accueillera désormais sous réserve des validations administratives et médicales nécessaires.

Au total, le profil de Fall repose sur une expérience collective en Amérique du Nord et en Europe, matérialisée par plus de 130 matchs professionnels à son actif. À Saint-Louis, Mamadou Mbacke Fall retrouvera un compatriote au sein de l’effectif, le joueur Fallou Fall.