Mamadou Lamine Camara déclaré intransférable

RS Berkane a rejeté une offre jugée conséquente d’Al Ittihad Tripoli pour son milieu sénégalais Mamadou Lamine Camara, confirmant ainsi sa volonté de conserver un élément central de son dispositif sous contrat jusqu’en 2027 alors que le club nourrit l’ambition de remporter la Ligue des champions africaine.

Selon les informations communiquées par la direction du club, aucune négociation n’a été engagée en vue d’un transfert immédiat du joueur. La formation marocaine considère Mamadou Lamine Camara comme la pièce maîtresse de son entrejeu et refuse de l’aligner parmi les actifs négociables au cours de ce mercato.

La décision intervient malgré l’intérêt affiché par plusieurs clubs, dont une offre formelle en provenance d’Al Ittihad Tripoli et un suivi rapproché de la part de clubs européens. Le club a ainsi privilégié la conservation de ses cadres pour renforcer la stabilité sportive de l’équipe.

Position du club et situation contractuelle

RS Berkane a rappelé la durée du contrat liant l’international sénégalais au club, qui court jusqu’en 2027. Cette échéance contractuelle renforce la position du club dans les discussions liées aux sollicitations extérieures et justifie, selon ses dirigeants, le refus d’un départ dans l’immédiat.

Les Oranges estiment que Mamadou Lamine Camara occupe une place clé au sein du schéma tactique développé par le staff technique. La direction du club a ainsi choisi de fermer la porte à toute proposition susceptible de fragiliser l’équilibre du milieu de terrain, indispensable au projet sportif inscrit pour la saison en cours.

La présence d’offres et l’intérêt manifesté par des écuries étrangères, en particulier d’Europe, confirment la montée en visibilité du joueur sur la scène continentale. Toutefois, ces sollicitations n’ont pas entraîné de renversement de position du côté de Berkane, qui maintient sa stratégie de blocage des départs importants à court terme.

La stratégie du club en matière de mercato se concentre sur la sécurisation d’un effectif jugé apte à porter les ambitions en compétition africaine. Les dirigeants estiment que la préservation des éléments clés du collectif est une condition nécessaire pour viser le titre en Ligue des champions africaine.

Aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur la nature précise de l’offre reçue d’Al Ittihad Tripoli, sur une éventuelle volonté du joueur ou sur des discussions informelles avec d’autres clubs intéressés. La direction de Berkane préfère sécuriser son effectif pour afficher ses ambitions continentales.