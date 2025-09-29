Mali : ouverture du procès de l’ex-Premier ministre Moussa Mara à Bamako

L’ancien Premier ministre malien Moussa Mara a comparu lundi 29 septembre à Bamako. Il est poursuivi pour « atteinte à la crédibilité de l’État » et « opposition à l’autorité légitime » après avoir publié plusieurs messages de soutien à des détenus qualifiés de prisonniers d’opinion sur le réseau social X.

Chef du gouvernement entre 2014 et 2015, Moussa Mara avait été inculpé et placé en détention le 1er août. En cause : une publication du 4 juillet dans laquelle il affirmait sa « solidarité indéfectible » avec ces prisonniers, précisant leur rendre visite régulièrement. Il concluait son message par une note d’espoir : « Aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître ! »

Escorté par la police et vêtu d’un boubou blanc, l’ancien Premier ministre est apparu lundi au Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, où s’est ouvert son procès. Sa demande de liberté provisoire a été rejetée peu avant le début des débats.

Depuis les deux coups d’État militaires de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par le général Assimi Goïta et une junte qui a progressivement durci sa ligne face aux voix critiques. En juillet, le régime a dissous les partis politiques et prolongé le mandat présidentiel d’Assimi Goïta de cinq ans, renouvelable indéfiniment et sans élection.