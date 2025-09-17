PAR PAYS
Mali : le gouvernement renforce la sécurité des convois de carburant

Par Kevin Aka
Les autorités maliennes ont annoncé mardi leur détermination à garantir l’approvisionnement du pays en carburant. Lors d’une rencontre avec le Groupement malien des professionnels du pétrole (GPP), le Premier ministre Abdoulaye Maïga a indiqué que des « mesures d’envergure » étaient en cours pour sécuriser les axes d’approvisionnement.

Dimanche, un convoi de camions-citernes en provenance du Sénégal a été attaqué sur l’axe Kayes-Bamako. Les véhicules ont été détournés et incendiés, selon des témoins. L’armée a affirmé avoir réagi à l’attaque, sans préciser le bilan.

« Chaque perte d’un fils du pays sur le champ de bataille est un drame », a souligné le Premier ministre, saluant la discipline et la résilience des forces armées. Le secrétaire permanent du GPP, Ibrahim Touré, a rappelé l’importance de poursuivre l’approvisionnement, « mais avec le soutien de l’État ».

Depuis le 4 septembre, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans a instauré un blocus sur plusieurs axes routiers de l’ouest du Mali. L’armée a intensifié ses opérations pour sécuriser les convois reliant le Sénégal au Mali.

