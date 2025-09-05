Mali : la junte saisit la CIJ après la destruction d’un drone par l’Algérie

Le Mali a annoncé, jeudi 4 septembre 2025, avoir saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) contre l’Algérie, qu’il accuse d’avoir abattu début avril un drone de son armée en territoire malien.

Selon Bamako, l’incident, survenu près de la frontière commune, constitue une violation de son espace aérien. Alger dément et affirme, preuves radar à l’appui, que l’appareil malien avait pénétré dans le ciel algérien.

Cette affaire a déjà provoqué une crise diplomatique : chacun des deux pays a fermé son espace aérien à l’autre. Dans son communiqué, la junte malienne va plus loin, qualifiant l’incident « d’agression flagrante » et accusant l’Algérie de collusion avec des groupes terroristes.

Pour plusieurs observateurs, cette démarche judiciaire met un coup d’arrêt aux efforts récents d’Alger pour apaiser ses relations avec Bamako.