Malawi : Peter Mutharika remporte la présidentielle face à Lazarus Chakwera

Au Malawi, la commission électorale a proclamé mercredi la victoire de Peter Mutharika, chef du Parti démocratique progressiste (DPP), à l’élection présidentielle du 16 septembre 2025.

L’ancien chef d’État, âgé de 85 ans, s’impose largement avec 57 % des suffrages contre 33 % pour le président sortant Lazarus Chakwera, qui a reconnu sa défaite plus tôt dans la journée.

Cette victoire marque un spectaculaire retour pour Mutharika, qui avait déjà dirigé le pays entre 2014 et 2020 avant d’être battu par Chakwera lors de la précédente élection.

Le nouveau président prend les rênes d’un pays en proie à de graves difficultés économiques : pénuries chroniques de carburant et de devises étrangères, inflation avoisinant 30 % et flambée du coût de la vie. À Lilongwe, la capitale, un poulet congelé peut atteindre 20 dollars, alors que la majorité des Malawites survivent avec moins de 2 dollars par jour.

La commission électorale a précisé que la cérémonie d’investiture aura lieu sept jours après l’annonce officielle des résultats.