Malawi : Peter Mutharika remporte la présidentielle face à Lazarus Chakwera

Politique
Par Kevin Aka
Peter Mutharika
(FILES) In this file photo taken on May 28, 2019 Malawi's President elect Arthur Peter Mutharika is sworn in for his second term by Chief Justice Andrew Nyirenda (L) and Registrar of the high Court and Supreme court of appeal Agnes Patemba (R) at Kamuzu Stadium in Blantyre after a contentious election marred by allegations of fraud and vote-rigging. - Malawi's constitutional court on February 3, 2020 has cancelled presidential vote result. (Photo by AMOS GUMULIRA / AFP)
Au Malawi, la commission électorale a proclamé mercredi la victoire de Peter Mutharika, chef du Parti démocratique progressiste (DPP), à l’élection présidentielle du 16 septembre 2025.

L’ancien chef d’État, âgé de 85 ans, s’impose largement avec 57 % des suffrages contre 33 % pour le président sortant Lazarus Chakwera, qui a reconnu sa défaite plus tôt dans la journée.

Cette victoire marque un spectaculaire retour pour Mutharika, qui avait déjà dirigé le pays entre 2014 et 2020 avant d’être battu par Chakwera lors de la précédente élection.

Le nouveau président prend les rênes d’un pays en proie à de graves difficultés économiques : pénuries chroniques de carburant et de devises étrangères, inflation avoisinant 30 % et flambée du coût de la vie. À Lilongwe, la capitale, un poulet congelé peut atteindre 20 dollars, alors que la majorité des Malawites survivent avec moins de 2 dollars par jour.

La commission électorale a précisé que la cérémonie d’investiture aura lieu sept jours après l’annonce officielle des résultats.

