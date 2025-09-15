PAR PAYS
Malawi : Lazarus Chakwera se lance à nouveau dans la course présidentielle

Politique
Par Kevin Aka
Lazarus Chakwera
Lazarus Chakwera @ EWN
Le président malawite Lazarus Chakwera, 70 ans, briguera un second mandat le 16 septembre. Candidat du Parti du Congrès du Malawi, il avait été élu en 2020 lors d’un scrutin historique organisé après l’annulation des élections de 2019 pour fraudes massives.

Son premier mandat a été marqué par de sérieux défis économiques. Inflation galopante, pénuries de produits essentiels et chômage en forte hausse ont fragilisé le quotidien des Malawites. À cela se sont ajoutées plusieurs affaires de corruption qui ont terni l’image de son gouvernement.

Dans une allocution télévisée, Chakwera a reconnu la colère de la population et présenté ses excuses, mais reste à voir si cela suffira à convaincre les électeurs.

Figure majeure du milieu évangélique, Lazarus Chakwera a dirigé les Assemblées de Dieu du Malawi pendant plus de vingt ans, de 1989 à 2013. Il avait fait ses débuts en politique lors de la présidentielle de 2014, terminant deuxième derrière Peter Mutharika, avant de rejoindre le Parlement.

