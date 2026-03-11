Magalie Vaé : plus de 20 000 vues sur son dernier clip, un « jackpot » pour l’ancienne gagnante de la Star Academy

Magalie Vaé, sacrée gagnante de la cinquième saison de la Star Academy le 16 décembre 2005 devant 11,4 millions de téléspectateurs sur TF1, a connu un parcours artistique et personnel contrasté : victoire télévisée, prime annoncée à un million d’euros, puis années de difficultés financières et professionnelles, avant un retour progressif via concerts intimistes, une incursion à la télévision en 2023 et un dernier clip qui a franchi la barre des 20 000 vues.

À 18 ans et encore lycéenne au moment de son sacre, Magalie Vaé disposait d’un retentissement national immédiat mais la récompense financière n’a pas eu l’effet escompté. Elle a expliqué avoir perçu « seulement la moitié » du million promis, l’autre partie ayant été prélevée par le fisc. Par la suite, les sommes restantes se sont éparpillées selon elle entre cadeaux à des proches, sorties et dépenses courantes, une réalité qu’elle a évoquée dans l’émission Ça commence aujourd’hui présentée par Faustine Bollaert le 26 mai 2021 : « C’est des petites sommes, mais ça va très vite. »

Sur le plan artistique, les promesses commerciales n’ont pas été tenues. Son premier album, réalisé par Rick Allison et paru le 3 avril 2006, s’est vendu à environ 33 000 exemplaires. Interrogée sur son parcours, Magalie Vaé a déclaré sur Europe 1 en août 2016, dans Le Grand Direct des médias, avoir été mal aiguillée et insuffisamment soutenue par sa maison de disques, Universal, qui selon elle ne lui aurait pas laissé le temps de se construire artistiquement. Elle a également rapporté avoir été victime de critiques sur son physique, jugée « trop ronde » pour répondre à certains standards de l’industrie musicale.

Reconstruction et nouvelles scènes

La suite de sa trajectoire mêle adaptations professionnelles et vie personnelle. En 2016, confrontée à l’absence de revenus réguliers et avec sa fille à charge, Magalie Vaé a créé une entreprise dans l’événementiel pour subvenir à ses besoins. Elle s’est éloignée de l’effervescence parisienne pour tenter de retrouver un équilibre et a poursuivi une pratique artistique plus autonome, multipliant les concerts de petite jauge et les projets ponctuels.

Parallèlement à sa pratique musicale, elle a exploré le jeu d’actrice et figure au générique de la série Les Mystères de l’amour en 2023. Sur les réseaux sociaux, sa communauté reste modeste mais fidèle : près de 20 000 abonnés sur Instagram suivent régulièrement ses publications et ses annonces.

Dernièrement, Magalie Vaé a publié le titre « Ma fille » accompagné d’un clip qui a rapidement dépassé les 20 000 vues en une semaine. Elle a partagé ce cap avec ses abonnés et les a remerciés sur Instagram, écrivant : « Déjà plus de 20 000 vues en une semaine…Merci du fond du cœur ! Si ce titre continue de voyager aujourd’hui, c’est uniquement grâce à vous ».