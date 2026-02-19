Madagascar : Randrianirina scelle le rapprochement avec la Russie à Moscou

Jeudi 19 février 2026, le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin Michaël Randrianirina, chef de la formation politique baptisée Refondation de Madagascar.

Lors de cet entretien, les deux responsables ont exploré plusieurs axes de coopération bilatérale. Le sujet de la coopération militaire a notamment été évoqué parmi d’autres pistes de partenariat.

Cette audience au plus haut niveau illustre, selon les observateurs, un rapprochement croissant entre Moscou et Antananarivo.

Randrianirina, venu représenter la Refondation de Madagascar, s’est entretenu avec les autorités russes dans un contexte marqué par des changements récents à la tête de l’État malgache.

Les contours d’un partenariat en discussion

Si la dimension sécuritaire a été mentionnée, les autorités n’ont pas rendu publics de détails précis sur la nature ni l’étendue des accords envisagés. Les échanges semblent viser à identifier des domaines concrets de collaboration.

Cette visite s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entamée ces derniers mois entre les deux capitales ; de nouvelles informations pourraient être communiquées ultérieurement par les parties concernées.