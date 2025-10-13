Madagascar : Macron juge essentiel de préserver l’ordre constitutionnel et la continuité institutionnelle

En Brève

Ce soir à Charm el-Cheikh (Égypte), le président français Emmanuel Macron s’est exprimé sur la situation politique à Madagascar, sans confirmer l’exfiltration éventuelle d’Andry Rajoelina de la Grande Île. Il a insisté sur l’importance de préserver « l’ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle » à Madagascar, avertissant que « la première victime serait la population » en cas de rupture de cet ordre. Le chef de l’État a également déclaré regarder « la jeunesse malgache avec admiration et affection », la qualifiant de politisée et désireuse de « vivre mieux ».

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ