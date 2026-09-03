France : L’été 2026 devient officiellement le plus chaud jamais enregistré depuis plus d’un siècle

La France métropolitaine a traversé la saison estivale la plus étouffante de son histoire climatique moderne, pulvérisant les précédents seuils thermiques nationaux. Les autorités alertent sur l'urgence d'une réponse d'ampleur face à ce dérèglement inédit.

L’été météorologique 2026, englobant les mois de juin, juillet et août, a été officiellement désigné comme le plus chaud jamais enregistré en France métropolitaine depuis le début des relevés instrumentaux en 1900. Cette annonce sans précédent marque un tournant pour la climatologie nationale, reléguant les précédents étés d’anthologie au second plan.

Présente au siège de Météo-France à Saint-Mandé lors de la présentation officielle du bilan climatique, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a affirmé le 3 septembre 2026 que cette saison caniculaire « restera dans l’histoire ». Les données techniques compilées par les spécialistes confirment une intensification spectaculaire des anomalies thermiques sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Face à ce constat accablant, la ministre a exhorté les pouvoirs publics et la société à « être à la hauteur des enjeux » climatiques. Monique Barbut a expressément posé la question de savoir si cet été d’enfer restera « comme le premier d’une longue série qui continuera à battre des records » ou au contraire « comme un moment qui nous aura permis d’être à la hauteur des enjeux d’adaptation et d’atténuation ».

Sur le plan strictement chiffré, l’été 2026 a enregistré une température moyenne globale exceptionnelle de 24,0 °C, traduisant une anomalie spectaculaire de +3,6 °C au-dessus des normales de saison calculées sur la période de référence 1991-2020. Cet écart massif détrône largement les marques historiques des étés de 2003 et 2022, qui servaient jusqu’alors de référence en matière d’extrêmes thermiques.

Un bilan environnemental lourd d’incendies et de canicules

Outre ces pointes thermiques hors normes, la période estivale a été caractérisée par une durée d’exposition critique, avec un cumul inédit de 53 jours passés en vague de chaleur. Cette sécheresse prolongée a favorisé la multiplication de feux de forêt dévastateurs, dont les flammes ont consumé six fois plus de surface végétale que la moyenne observée au cours des vingt dernières années.