Premier League 2014: comment Mourinho avait aidé Manchester City à détrôner Liverpool

José Mourinho est revenu sur un épisode marquant de la course au titre de Premier League 2014, lorsqu’il dirigeait Chelsea. La victoire des Blues à Anfield contre Liverpool avait alors permis à Manchester City, entraîné par Manuel Pellegrini, de prendre une option décisive sur le sacre.

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, est revenu sur le rôle qu’il avait joué dans la course au titre de Premier League 2014, remportée par Manchester City sous les ordres de Manuel Pellegrini. À l’époque, Mourinho dirigeait Chelsea pour la deuxième fois, tandis que Pellegrini était sur le banc de Manchester City. Les Citizens livraient alors une lutte intense avec Liverpool pour le sacre en championnat.

Un épisode avait notamment pesé lourd dans cette course au titre : la victoire de Chelsea face aux Reds (2-0) à Anfield. Un succès qui avait considérablement renforcé les chances de Manchester City de décrocher le championnat.