Ballon d’Or 2026: Luis Enrique dévoile ses favoris

Luis Enrique estime que le Paris Saint-Germain possède plusieurs candidats crédibles au Ballon d’Or 2026, après une saison couronnée de succès. Entre les performances des stars parisiennes et le sacre mondial de Fabian Ruiz avec l’Espagne, le club de la capitale dispose de sérieux arguments.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, estime que l’un de ses joueurs mérite de remporter le Ballon d’Or 2026. Au cours de la période prise en compte pour cette distinction, le club parisien a réalisé une saison exceptionnelle, en décrochant notamment le titre de champion de France et la Ligue des champions.

Plusieurs cadres du PSG se sont particulièrement illustrés, à l’image d’Ousmane Dembélé, tenant du titre, mais aussi de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et João Neves. Fabian Ruiz a également marqué les esprits en remportant la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne. Des performances qui renforcent la présence du PSG parmi les clubs susceptibles de voir l’un de leurs joueurs figurer parmi les grands favoris du prochain Ballon d’Or.