Madagascar : la présidence annonce sur Facebook qu’Andry Rajoelina s’exprimera aujourd’hui à 19h (16h TU)

En Brève

La Présidence de la République de Madagascar a annoncé le 13 octobre 2025 sur sa page Facebook que le président Andry Rajoelina s’adressera au peuple malgache ce jour à 19 h (16 h TU). Le pays est secoué depuis le 25 septembre par des manifestations, déclenchées par des coupures d’eau et d’électricité et progressivement transformées en mouvement de contestation contre le pouvoir, avec des appels à la démission du chef de l’État. Une unité militaire ayant pris samedi parti pour les manifestants antigouvernementaux a nommé dimanche un nouveau chef d’état-major, décision qualifiée par Andry Rajoelina de « tentative de prise de pouvoir illégale ». La Présidence maintient par ailleurs que le président demeure sur la Grande Île.

