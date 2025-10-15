En Brève

Madagascar : la France exhorte à préserver démocratie et État de droit après la prise de pouvoir militaire (Affaires étrangères)

Dans un communiqué daté du mercredi 15 octobre, le ministère français des Affaires étrangères a appelé les autorités militaires, qui ont pris le pouvoir à Madagascar après plusieurs semaines de contestation populaire, à préserver la démocratie et l’État de droit. Paris a souligné l’importance de sauvegarder les libertés fondamentales et a insisté pour que les aspirations du peuple malgache à une vie meilleure, plus juste et plus digne soient pleinement entendues et prises en compte.

