Macron avertit d’une possible dissolution de l’Assemblée si le gouvernement Lecornu II est censuré

En Brève

Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a averti que les motions de censure déposées contre le gouvernement Sébastien Lecornu doivent être considérées comme des motions de dissolution, a déclaré la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. Le président a constaté le dépôt de deux motions, émanant de La France insoumise et du Rassemblement national, et a prévenu que, si M. Lecornu était renversé, il n’envisagerait pas de nommer un nouveau Premier ministre et prononcerait la dissolution de l’Assemblée nationale. Cette mise en garde intervient alors que les socialistes doivent décider, à la suite de la déclaration de politique générale du Premier ministre, s’ils voteront la censure du gouvernement.

