Lutte contre la pollution sonore: plus d’une tonne de pétards saisis au Bénin

Les autorités béninoises ont intensifié la lutte contre la pollution sonore en cette fin d’année.

Dans le cadre d’une vaste opération menée par la Police républicaine et les services compétents, plus d’une tonne de pétards et autres engins pyrotechniques ont été saisis dans plusieurs localités du pays, notamment à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou.

Cette campagne vise à préserver la tranquillité publique et à réduire les risques liés à l’utilisation de ces produits, souvent vendus de manière informelle et sans autorisation.

Les responsables sécuritaires rappellent que ces engins pyrotechniques peuvent provoquer des nuisances sonores importantes et entraîner des accidents, parfois graves, touchant particulièrement les enfants et les personnes vulnérables.

La commercialisation et l’usage des pétards sont formellement interdits au Bénin, en particulier durant les fêtes de fin d’année. Les contrevenants s’exposent à des sanctions allant de la confiscation des produits à des poursuites judiciaires pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les autorités appellent les citoyens à la responsabilité et à la vigilance. Elles encouragent les familles à privilégier des formes de célébration plus sûres et respectueuses de l’environnement sonore, afin de garantir des fêtes de fin d’année paisibles et sécurisées pour tous.